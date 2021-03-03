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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şefaatli Belediyesi elektriğini kendisi üretecek

İHA

Şefaatli Belediyesi elektriğini kendisi üretecek

Yozgat’ın Şefaatli Belediyesi kurulacağı Güneş Enerji Sistemi (GES) ile yıl boyu tüketeceği elektriği kendisi üretecek. Yaklaşık 20 milyon liraya maal olan proje ile Şefaatli Belediyesi ilk etapta yıllık 4.5 milyon lira gelir elde edecek.
Ülke genelinde son yıllarda yenilenebilir enerji yatırımlarına hız verildi. Hem kamu kurumları hem de özel yatırımlar eliyle maliyeti düşük, temiz enerji kaynaklarına yönelim arttı. Yozgat’ta da Şefaatli Belediyesi örnek bir projeye imza atarak güneş enerjisine yöneldi. İlçenin enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için harekete geçen Şefaatli Belediyesi, 50 dönüm alana kuracakları güneş enerji sistemi ile kendi enerjisini üreterek elektrik tasarrufuna önemli bir katkı sağlayacak.
Güneş Enerji Sistemi ile ilk yıl yıl 4.5 milyon lira gelir elde edecek olan Şefaatli Belediyesi, kendi öz kaynaklarının dışında üretimden artan enerjiyi de ilgili kurumlara satarak kar elde edecek.
Şefaatli’ye böyle bir yatırımı kazandırdıkları için mutlu olduklarını söyleyen Belediye Başkanı Av. Müjdat Karaca, İhlas Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “50 dönüm arazi üzerine kurulacak güneş enerji sistemi 2 megavat ticari amaçlı ve 1 megavat öz tüketime yönelik olacak. Yalnız bizim hedefimiz toplamda 3.5 megavatlık bir enerjiye sahip olmak. Burada yaklaşık 20 milyona yakın bir yatırım söz konusu. Gururluyuz, mutluyuz çünkü bu büyüklükte Yozgat genelinde belediyenin işletmiş olduğu güneş enerji sistemi yok. Toplamda 3.5 megavata tekabül edecek. Türkiye’de de sayılı projeler arasında, bunu ilçemize kazandırdığımız için mutluyuz” dedi.
Güneş Enerji Sistemi projesinin mayıs ayında tamamlanacağını belirten Başkan Karaca, “Mayıs ayı içerisinde fatura kesmeyi düşünüyoruz. Beklentilerimiz yüksek. 1 megavatı öz tüketime yönelik 2 megavatı ticarete yönelik olduğu için en azından ilk yıl içerisinde yaklaşık 4.5 milyon lira gelir bekliyoruz. Ondan sonraki süreçte de yaklaşık 2 milyona yakın her yıl gelir bekliyoruz. Üreteceğiz, satacağız bir kısmını belediyenin ihtiyaçları için kullanacağız. Geri kalan kısmı da mahsup edildikten sonra dağıtım şirketine satacağız” şeklinde konuştu.

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