Yozgat’ta AFAD 300 bin kişiye farkındalık eğitimi verecek

Yozgat İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 17 Mart Deprem Haftası dolayısıyla gazetecileri bilgilendirdi.

Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürü (AFAD) Halil İbrahim İbiş,1 7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla valilik toplantı salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi. İbiş, 2021 yılının "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesi nedeniyle kent genelinde 300 bin kişiye farkındalık eğitimi vereceklerini söyledi.

İl genelinde farkındalık eğitimlerinin sürdüğünü ve 300 bine yakın vatandaşa ulaşmak istediklerini belirten İbiş, "Bozok Üniversitesi Rektörlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile farkındalık protokolü imzaladık. Köy muhtarları ve ihtiyar heyetlerine eğitim vermeye başladık. Organize sanayi bölgemizde çalışan işçilerimize yönelik eğitimlerimiz sürüyor. Sivil toplum kuruluşları ile de internet üzerinde çevrim için eğitim verilecek. Bu konuda basın mensuplarımızdan da destek istiyoruz. Hedefimiz il genelinde 300 bin vatandaşa eğitim vermektir" dedi.

Özellikle deprem öncesinde, anında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranış biçimlerinin öğrenilmesi gerektiğini aktaran İbiş, "Tüm aile fertlerine bunu öğretmeli ve sık sık tatbikatlar yaparak uygulamalıyız. Dolayısıyla herhangi bir deprem anında ne yapacağımıza hemen karar vermek için tatbikatların çok büyük önem taşıdığını biliyoruz. Yine AFAD gönüllülerinin artmasını istiyoruz. Ülkemizde yaklaşık 100 bin AFAD gönüllüsü var bunun bir milyon olmasını hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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