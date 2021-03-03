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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler Çözüme Giriş Sınavına yoğun ilgi gösterdi

İHA

Öğrenciler Çözüme Giriş Sınavına yoğun ilgi gösterdi

Yozgat Çözüm Koleji tarafından 20202021 eğitim öğretim yılı için bursluluk sınavı düzenlendi.
Pazartesi ve Salı günleri pandemi kuralları çerçevesinde düzenlenen “Çözüme Giriş Sınavı’na” 4. sınıftan 11. sınıfa kadar birçok öğrenci katıldı. Öğrenciler yüzde yüze varan burs imkanı kazanmak için sınavda ter döktü.
Pandemi kurallarının yoğun olarak uygulandığı sınavda, öğrencilerin ateşleri ölçüldü, dezenfektan ve maske dağıtılarak sınava alındı.
Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, her yıl yapılan bursluluk sınavının pandemi gölgesinde yapıldığını söyleyerek, “Bu yılda pandemiye rağmen Çözüme Giriş Sınavına öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda öğrencimiz bursluluk sınavımıza katıldı. Öğrenciler, sınav sonuçlarına göre çeşitli oranda burs imkanı kazanabilecekler. Yapılan bu sınavın Yozgat eğitimine katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sınavımız Türkiye geneli yapılan bir sınav olduğu için Pazartesi gününden sonra sınav sonuçlarının açıklanacağını düşünüyorum. Sınava ilgi gösteren öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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