Yozgat’ta Bayrak teslim töreni düzenlendi

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla İç Anadolu Bölgesinde bulunan tüm illeri dolaşacak Türk Bayrağı için Yozgat’ta devir teslim töreni düzenlendi.

Valilik önünde düzenlenen törene Vali Ziya Polat, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Müdürlüğü personeli ve öğrenciler katıldı.

Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak etkinliği kapsamında Kırşehir’den Eren Çakır tarafından Yozgat’a getirilen Türk Bayrağı Hüseyin Can tarafından Sivas’a teslim edilerek İç Anadolu Bölgesini dolaşacak.

Ay yıldızlı bayrağımız diğer bölgelerdeki bayraklarla beraber 18 Mart günü Çanakkale Şehitler Abidesinde göndere çekilecek.

Yozgat Valisi Ziya Polat, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla gençlerde var olan milli tarih şuurunun daha da geliştirilmesi, vatan ve bayrak sevgisinin pekiştirilerek gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 81 ilde hayata geçirilen “Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak” etkinliği kapsamında ay yıldızlı şanlı Türk Bayrağımız 7 bölgeden yola çıktığını söyledi.

Vali Polat burada yaptığı açıklamada “Bilindiği üzere 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü yaklaşıyor. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın “Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak” projesi kapsamında il il gezen bayraklarımız 18 Mart’ta Çanakkale’ye gönderilecekler. Bayraklarımızı gençlerimiz illere teslim ediyor. Bizde Kırşehir’den devraldığımız bayrağımızı Sivas’a teslim edeceğiz. Bu devlet, bu millet uğruna, ezan uğruna, bayrak uğruna şahadet şerbeti içen bütün şehitlerimizi tekraren rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı hayırlı ömürler diliyorum. Bizde gençlerimizi bu bilinçle yetiştirmek, bu yolda onlara feyiz vermek, bakanlığımızın yaptığı projeye ortak olmak, kardeşlerimizi Yozgat’ta misafir etmek bize onur ve gurur verdi. İnşallah bayrağımızı da yüreğimizde taşıyarak sağ salim Sivas’a teslim edeceğiz. Bu bayrak her zaman dalgalandı. Dalgalanmaya da devam edecek. Her ne kadar zor günler yaşasak da gençlerimizin bayrak sevgisi, bu iman ve inançla yetişmelerinden dolayı başta ailelerimize öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Aynı inanç ve aynı kararlılıkla bu devlet bu millet uğruna bu devlet, bu millet uğruna seve seve şahadet şerbeti içeceğimizi herkesin bilmesi gerekir ki bunu bu millet göstermiştir” diye konuştu.

