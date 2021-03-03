Yozgat’ta Bayrak teslim töreni düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta Bayrak teslim töreni düzenlendi

İHA

Yozgat’ta Bayrak teslim töreni düzenlendi

18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla İç Anadolu Bölgesinde bulunan tüm illeri dolaşacak Türk Bayrağı için Yozgat’ta devir teslim töreni düzenlendi.
Valilik önünde düzenlenen törene Vali Ziya Polat, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmet Müdürlüğü personeli ve öğrenciler katıldı.
Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak etkinliği kapsamında Kırşehir’den Eren Çakır tarafından Yozgat’a getirilen Türk Bayrağı Hüseyin Can tarafından Sivas’a teslim edilerek İç Anadolu Bölgesini dolaşacak.
Ay yıldızlı bayrağımız diğer bölgelerdeki bayraklarla beraber 18 Mart günü Çanakkale Şehitler Abidesinde göndere çekilecek.
Yozgat Valisi Ziya Polat, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla gençlerde var olan milli tarih şuurunun daha da geliştirilmesi, vatan ve bayrak sevgisinin pekiştirilerek gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 81 ilde hayata geçirilen “Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak” etkinliği kapsamında ay yıldızlı şanlı Türk Bayrağımız 7 bölgeden yola çıktığını söyledi.
Vali Polat burada yaptığı açıklamada “Bilindiği üzere 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü yaklaşıyor. Bu kapsamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın “Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak” projesi kapsamında il il gezen bayraklarımız 18 Mart’ta Çanakkale’ye gönderilecekler. Bayraklarımızı gençlerimiz illere teslim ediyor. Bizde Kırşehir’den devraldığımız bayrağımızı Sivas’a teslim edeceğiz. Bu devlet, bu millet uğruna, ezan uğruna, bayrak uğruna şahadet şerbeti içen bütün şehitlerimizi tekraren rahmet ve minnetle anıyorum. Gazilerimize sağlıklı hayırlı ömürler diliyorum. Bizde gençlerimizi bu bilinçle yetiştirmek, bu yolda onlara feyiz vermek, bakanlığımızın yaptığı projeye ortak olmak, kardeşlerimizi Yozgat’ta misafir etmek bize onur ve gurur verdi. İnşallah bayrağımızı da yüreğimizde taşıyarak sağ salim Sivas’a teslim edeceğiz. Bu bayrak her zaman dalgalandı. Dalgalanmaya da devam edecek. Her ne kadar zor günler yaşasak da gençlerimizin bayrak sevgisi, bu iman ve inançla yetişmelerinden dolayı başta ailelerimize öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Aynı inanç ve aynı kararlılıkla bu devlet bu millet uğruna bu devlet, bu millet uğruna seve seve şahadet şerbeti içeceğimizi herkesin bilmesi gerekir ki bunu bu millet göstermiştir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğrenciler Çözüme Giriş Sınavına yoğun ilgi gösterdi
YEREL HABERLER Öğrenciler Çözüme Giriş Sınavına yoğun ilgi gösterdi
Yozgat’ta AFAD 300 bin kişiye farkındalık eğitimi verecek
YEREL HABERLER Yozgat’ta AFAD 300 bin kişiye farkındalık eğitimi ...
Şefaatli Belediyesi elektriğini kendisi üretecek
YEREL HABERLER Şefaatli Belediyesi elektriğini kendisi üretecek
Yozgat’ta Millet Bahçesi için ilk yıkım yapıldı
YEREL HABERLER Yozgat’ta Millet Bahçesi için ilk yıkım yapıldı
Bozok Üniversitesinde yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Bozok Üniversitesinde yüz yüze eğitim başladı
Bozok Üniversitesinde yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Bozok Üniversitesinde yüz yüze eğitim başladı
Yozgat Bozok Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başladı
YEREL HABERLER Yozgat Bozok Üniversitesi'nde yüz yüze eğitim başladı