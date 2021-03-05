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Şehit Korgeneral Erbaş'ın ablası: Vatan sağ olsun

DHA

Şehit Korgeneral Erbaş'ın ablası: Vatan sağ olsun


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)BİTLİS'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit düşen 11 askerden Korgeneral Osman Erbaş'ın memleketi Yozgat'a ateş düştü. Şehidin ablası Hüsniye Korana, "Vatanı için çalıştı. Tek erkek kardeşimizdi. Vatan sağ olsun. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin" dedi.
Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde 10 silah arkadaşı birlikte şehit düştü. Şehit Erbaş'ın acı haberi memleketi Yozgat'a ulaştı. Erbaş'ın yakınları, acı haberle büyük üzüntü yaşadı. Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde yaşayan şehit Osman Erbaş'ın ablası Hüsniye Korana, "Yavrum 17 yaşında köyden ayrıldı. Vatanı için çalıştı. Ne tatil bildi ne izin. Gecesini gündüzüne kattı. Tek erkek kardeşimizdi. Ana baba hasretiyle yandı. Vatan sağ olsun. Allah düşmanlarımıza fırsat vermesin" dedi.
'ÇOK ÜZGÜNÜZ'
Köy muhtarı Mustafa Kurt, şehit Erbaş'ın en son annesi Cemile Erbaş'ın cenazesi için 10 ay önce köye geldiğini belirterek, "Çocukluğumuz beraber geçti, ilkokulda aynı sınıftaydık. Askeri okulu kazandıktan sonra Yozgat'tan ayrıldı. Ama irtibatı hiç kesmedi. Sürekli konuşuyorduk. Biz onun Genelkurmay Başkanı olmasını bekliyorduk, şehit oldu çok üzgünüz" diye konuştu.
Şehit Erbaş'ın doğduğu 2 katlı tarihi evi gösteren muhtar Kurt, "Çocukluğumuz buralarda geçti, Osman Paşa, ilkokulu köyde, ortaokulu da Yozgat merkezde okuduktan sonra askeri okula gitti. 2007 yılında babasını, 10 ay önce de annesini kaybetmişti" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-03-05 10:43:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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