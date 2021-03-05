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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fuat Oktay OSB’YE adım adım

İHA

Fuat Oktay OSB’YE adım adım

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçesi’ne kurulacak olan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi için sektör temsilcileri ile kümelenme toplantısı yapıldı.
Millet Kütüphanesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ve Belediye Başkanı Gökhan Coşar ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Öcal Öcalan’ın ev sahipliği yaptığı toplantıya, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Yazılıtaş, Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Nuri Erkoç ve ağaç ürünleri ve mobilya üretimini ve satışını gerçekleştiren esnaf katıldı.
Belediye Başkanı Gökhan Coşar yaptığı açıklamada, “İlçemizde faaliyet gösteren işletmelerimizi bir araya getirerek, çağın ticari faaliyetini profesyonel bir boyutta yapabilmek adına “Yerelde Kalkınma için Kümelenme” çalışmamız tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda aynı sektör ve o sektöre bağlı çalışan ağaç ve mobilya işletme sahipleriyle bir araya gelerek, yeni bir ortaklık modeliyle ortak üretim ve ortak pazarlama işini planlıyoruz. Hatırlanacağı üzere ilk toplantımızı tarım ve hayvancılık konusunda bölgesinde lider konumda olan Boğazlıyan’da tarımda kullanılan aletlerin üretimini ve satışını gerçekleştiren esnaflarımızla bir araya gelmiştik. Şimdi de siz değerli esnafımız ve hemşehrilerimizle, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alanında diğer bölgelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına ortak olarak kurulabilecek işletmeler konusunda bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Esnaflarımızla ve vatandaşlarımızla daima istişare ederek, Ticaret ve Sanayi Odamızla ve Belediyemizle birlikte bu birleşim sürecinde her zaman destek olacağız. Üretenin ve kazananın Boğazlıyan olması için, var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi alanında diğer bölgelerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına ortak olarak kurulabilecek işletmeler konusunda bir toplantı gerçekleştirdik. Bu sayede, ilçemizde mobilya sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizi bir araya getirerek, aynı sektör ve o sektöre bağlı çalışan işletmelerimizi yeni bir ortaklık modeliyle ortak üretim ve ortak pazarlama işini hedefliyoruz. Esnaflarımızla işbirliği içerisinde olmayı sürdürerek, bu birleşim sürecinde ilçemizin kalkınması için Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte her zaman destek olacağız” diye konuştu.

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