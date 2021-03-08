FETÖ firarisi, elbise dolabındaki gizli bölmede yakalandı

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YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari H.B., saklandığı evdeki elbise dolabının gizli bölmesinde yakalandı.

Yozgat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B.'nin Akdağmadeni ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, yatak odasında bulunan elbise dolabında gizli bölme tespit etti. Polis, H.B.'yi bu gizli bölmede yakaladı.

Yaklaşık 6 aydır firari olan H.B., yapılan işlemlerin ardından Yozgat E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2021-03-08 23:24:19



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