El emeği ürünler beğeni topladı Yozgat’ta kadın kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünleri sergisi büyük beğeni topladı

Yozgat’ta kadın kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği ürünleri sergisi büyük beğeni topladı.

Yozgat’ta proje yürütücülüğünü Akdağmadeni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün proje ortaklığını ise Akdağmadeni Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi’nin yaptığı KOP SOGEP destekli “Kop İle Üretim Yap Renk Kat’’ projesinde kursiyerlerin çalışmaları sonucunda ortaya çıkan el emeği ürünler sergisi açıldı. İlçe Kaymakamı Mustafa Demir, Belediye Başkanı Nezih Yalçın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hidayet Ceylan çalışmaların yürütüldüğü atölyeyi ziyaret etti. Protokol projenin yürütücüsü Rüveyda Erten Özalp ve El Sanatları Öğretmeni Esma Çelik’ten bilgiler aldı.

“Kadınların güzel çalışmalarına her zaman destek olacağız’’

İlçe Kaymakamı Mustafa Demir ve Belediye Başkanı Nezih Yalçın sergilenen ürünleri ayrıntılı bir şekilde inceleyerek büyük bir özveri ve emekle hazırlanan ürünler için emeği geçenlere teşekkür ettiler. Başkan Nezih Yalçın burada yaptığı açıklamada, “Akdağmadeni Belediyesi üretimi arttıran, ilçe ekonomisini canlandıracak, özellikle kadınlarımızın dahil olduğu böylesine güzel çalışmalara destek vermeye devam edecektir. Yoğun emekleri ve özverili çalışmalarından dolayı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Karabulut'a, Halk Eğitim Merkezi personellerine ve değerli kursiyerlerimize teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.