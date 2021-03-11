Yozgat Şehir Hastanesinde deri greftlemesi tekniği uygulandı

Yozgat’ta kendi bahçesinde anız yakarken şalvarının aniden alev alması sonucu termal yanık nedeniyle Yozgat Şehir Hastanesi acil servise başvuran 67 yaşındaki kadın deri greftlemesi tekniği ile sağlığına kavuştu.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan, Op. Dr. Emil Hüseyinoğlu sorumluluğundaki Genel Cerrahi Kliniğinde bulunan Yanık Odası'nda müdahalelere aralıksız olarak devam edildiğini söyledi.

Acil servise yanık şikayeti ile gelen kadın hastaya müdahale eden Op. Dr. Emil Hüseyinoğlu yaptığı açıklamada; “67 yaşındaki kadın hastamız kendi bahçesinde anız yakarken şalvarının aniden alev alması sonucu termal yanık nedeniyle acil servise başvurdu. Yapılan ilk muayenesinde her iki bacakta toplam vücut yüzey alanının yüzde 15’ini içeren üçüncü derece yanık oluştuğu tespit edildi. Gerekli ilk müdahale ve tedavinin ardından servise yatışı yapıldı. Günlük tedavisi, pansumanları azami dikkat ve hassasiyet ile aralıksız yapıldı, tedavi süresince iyileşme yakından takip edildi. Gerekli durumlarda hastanın hasarsız olan lomber bölgesindeki sağlam doku kullanılarak deri greftlemesi tekniği uygulandı. Hastamız halen servisimizde yatmakta olup deneyimli sağlık personelimiz tarafından tedavi ve yakın izlemi devam etmektedir. Aynı zamanda uzun süren immobilizasyondan dolayı oluşabilecek hareket kısıtlılığını minimuma indirebilmek amacıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon da yapılmaktadır. Daha önce yanık hastalarımız çevre illere gitmek zorunda kalıyordu ancak Yanık Odası’nın hizmete geçmesi ile birlikte artık neredeyse tüm tedavilerini hastanemizde ekibimizin özveri ve emeği sayesinde eksiksiz alabilmektedirler.“ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.