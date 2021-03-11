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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

İHA

Jandarma ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince köy okullarında öğrenim gören öğrencileri Kovid19 salgınına karşı; maske, mesafe ve hijyen konusunda bilgilendirdi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince Sarıkaya ilçesi Azapbaşlı Köyü Şehit H.Basri Kayaaltı İlkokulu, Babayağmur Orta Okulu, Şefaatli ilçesi Sarıkent, Paşaköy, Kuzayca köyü İlk ve Orta Okulu ile Çekerek ilçesi Özükavak Beldesi ilköğretim okulu Merkez Esenli köyü İlkokul ve Ortaokulu olmak üzere (1) Belde, (7) Köy İlk ve Orta Öğretim Okulları ziyaret edilmiştir. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid19 süresince eğitim ve öğretime ara verilmiş olup yapılan özverili çalışmalar ve alınan önlemler çerçevesinde yüz yüze eğitim ve öğretime geçilmiş olup, Bu maksatla öğrencilerimize “maske, mesafe, temizlik ile hijyen kuralları başta olmak üzere servis aracında oturma düzeni, emniyet kemerinin önemi, trafik güvenliği konularında seminer düzenlenip “okul geçidi nasıl kulanılır eğitimi verilerek broşür dağıtımı yapılmıştır.”

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