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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"En İyi Narkotik Polisi Anne" konferansı düzenlendi

İHA

"En İyi Narkotik Polisi Anne" konferansı düzenlendi

Yozgat’ın Sarıkaya İlçesinde Yozgat İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü "En İyi Narkotik Polisi Anne" isimli konferans düzenlendi.
Sarı Zeybek İş ve Kültür Merkezî Şehit Yılmaz Gündüz toplantı salonunda düzenlenen konferansa, Emniyet Müdürü Murat Kundakçı, Sarıkaya Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Coşkun Uslu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, daire müdürleri ve personeller katıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun himayesinde başlatılan ve uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüldüğü proje kapsamında katılımcılara bilgiler verildi.
Düzenlenen konferansta konuşan Yozgat Valiliği Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğünden polis memuru Turgay Çevik “En İyi Narkotik Polisi Anne” projesi ile uyuşturucu bağımlılığı hakkında kapsamlı bilgiler aktardı.
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Raşit Emre Ünal ise, Kadın Acil Destek (KADES) ve UYUMA konusunda, şiddete maruz kalan veya kalma ihtimali olan kadınlara ve çocuklara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş olan uygulama sayesinde kadınların ve çocukların herhangi bir tehdit anında akıllı telefon üzerinden tek bir dokunuşla, en hızlı şekilde polise ulaşmalarını sağlamak ve sonrasında olay yerine en yakın ekip ve devriyelerin sevk edildiğine yardımcı olan proje hakkında bilgiler verdi.
Konuşmaların ardından konferansa katılanlara Proje ve uygulama hakkında broşürler dağıtıldı.

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