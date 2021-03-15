Akdağmadeni Belediyesi Sağlık Merkezi açıldı Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde tansiyon takibi, şeker ölçümü, pansuman yara bakımı gibi basit tıbbi müdahalelerin yapılabileceği ‘Sağlık Merkezi’ hizmet vermeye başladı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde tansiyon takibi, şeker ölçümü, pansuman yara bakımı gibi basit tıbbi müdahalelerin yapılabileceği ‘Sağlık Merkezi’ hizmet vermeye başladı.

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Belediye tarafından yapılan ‘’Sağlık Merkezi’’ 14 Mart Tıp Bayramı gününde açıldı. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İnsan hayatına dokunan, ilçemizde eksikliği hissedilen, söz verdiğimiz bir projeyi daha Akdağmadeni’ne kazandırmış bulunuyoruz. Özellikle çarşı merkezinde eksikliğini hissettiğimiz "Sağlık Merkezi" çalışmamız tamamlandı. Akdağmadeni Belediyesi Sağlık Merkezinde; tansiyon takibi, şeker ölçümü, pansuman yara bakımı gibi basit tıbbi müdahaleler ve solunum fonksiyon testi de yapılabilecek. Sağlık merkezimizde beslenme ve diyet uzmanımızın kontrolünde obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam önerileri halkımıza sunulacak. Biz beşikten mezara her vatandaşımızı ayrım yapmadan, ötelemeden seviyoruz. Özellikle son dönemlerde artan bağımlılık konusunda halkımızı bilinçlendirmeyi ve mağdur kardeşlerimize yardımcı olmayı asli vazifemiz olarak görüyoruz. Yönetim anlayışımızdaki bu bakış açısına istinaden Yeşilay gönüllüsü personelimiz sağlık merkezimizde her türlü bağımlılıkla mücadelede vatandaşımızın yanında en büyük destekçisi olacak. Sizden aldığımız güç ve destekle İlçemize değer katmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Nice güzel projelerde ve sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle’’ dedi.

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