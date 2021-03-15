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Bu projeyle hem hayvanlar beslenecek hem çevre kirliliği önlenecek Yozgat’ta hayvanların beslenme ihtiyacının karşılanması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla otomatik mamaatik projesi hayata geçirildi

İHA

Bu projeyle hem hayvanlar beslenecek hem çevre kirliliği önlenecek Yozgat’ta hayvanların beslenme ihtiyacının karşılanması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla otomatik mamaatik projesi hayata geçirildi

Yozgat’ta hayvanların beslenme ihtiyacının karşılanması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla otomatik mamaaatik projesi hayata geçirildi.
Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ortaklığıyla sokak hayvanlarının beslenmesi ve çevrenin koruması amacıyla otomatik mamaatik projesi hayata geçirildi. Yozgat Belediye Başkanı Murat Tanışman, proje hakkında bilgiler vererek, mamaatik aracı tanıtıldı. Başkan Murat Tanışman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu projemiz Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve Orman Bakanlığı’nın ortaklaşa yapılan bir projedir. Sokak hayvanlarımıza yem ve su ihtiyacını karşılama amacıyla yapılan bir araçtır. Güneş enerjisi ile çalışan bir otomatik mamaatiktir. Buradaki amaç hem çevreye verilen kirliliği önlemek hem de sokak hayvanlarının besleme ihtiyacını karşılamaktır. Yozgat’ta ilk defa olarak belediye olarak belirli noktalara konuldu. İnşallah amacına ulaşır burada ki bizim isteğimiz vatandaşlarımızın elindeki pek şişeleri cam şişeleri sokaklara bırakmamaları buradan geçerken hem sokak hayvanlarına faydası olması için pet şişeleri attıklarında hayvanlarımıza bir nebze yemek vermek için ihtiyacını karşılamak için mamaatike atmalarını istiyoruz bu projemiz istenilen seviyeye gelir şuana kadar sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalara konuldu. Bu projede emeği geçen Yozgat Valimiz Ziya Polat’a, Belediye Başkanı Celal Köse’ye Yozgat Orman müdürü Cihan Eğilmez’e de teşekkür ediyoruz” dedi.

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