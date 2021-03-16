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TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: Yaz aylarını eğitime dahil edelim

DHA

TED Genel Başkanı Pehlivanoğlu: Yaz aylarını eğitime dahil edelim


Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)TÜRK Eğitim Derneği (TED) Genel Başkanı Selçuk  Pehlivanoğlu, "Yaz aylarının bir kısmını lütfen eğitime dahil edelim. Çocuklarımızı turizme feda etmeyelim" dedi.
TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, Yozgat Akademi Yeni Çizgi (AYÇ) Okulları ile TED'in danışmanlık ve akreditasyon hizmetleri tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Pehlivanoğlu, TED'in kuruluşu ve faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, "Türkiye'de 40 okulumuz var. İki tane de yeni okulumuzu açıyoruz. Erzurum ve Çorlu okullarımızı, inşallah bu sene açacağız. Bugün burada, lansmanını yaptığımız danışmanlık ve akreditasyon hizmetlerimiz var. Eğitimde fark yaratmak için kurduğumuz bir üniversitemiz var" dedi.
'YILLIK 13 MİLYON LİRA BURS SAĞLIYORUZ'
Bir diğer faaliyet alanlarının da imkanı olmayan çocuklara burs vermek olduğunu dile getiren Pehlivanoğlu, "Bugün TED Genel Merkezi olarak okullarımız dışında, okulların kendi bursları dışında, 3 bin çocuğumuza nitelikli burs veriyoruz. Bu evlatlarımızın bir kısmını ilkokuldan alıp üniversite sonuna kadar okutuyoruz, cep harçlığı dahil. Bir kısmı da devlette okumaya devam ediyor ve 9'uncu sınıftan alıyoruz. Genel merkez olarak, imkanı olmayan kardeşlerimize yıllık yaklaşık 13 milyon lira burs sağlıyoruz. Bu evlatlarımızın yüzde 40´ı tıp kazanıyor, yüzde 35-40'ı mühendislik kazanıyor ve dünyanın her tarafında başarı gösteriyorlar" diye konuştu.
'BURS İÇİN TEK ŞARTIMIZ; ÜLKESİNİ, BAYRAĞINI SEVMEK'
Bursları verirken insanların yaşam tarzlarına bakmadıklarını ifade eden Pehlivanoğlu, "Ülkede sosyal adaleti sağlamak istiyorsanız, imkanı olmayan çocukların adaletli bir eğitime kavuşmasını sağlamanız gerekir. Yoksul çocuklarımızın ülkenin ne tarafında doğduğu bizi ilgilendirmiyor. Annelerinin, babalarının yaşam tarzları bizi ilgilendirmiyor. Bizim tek şartımız var; ülkesini, bayrağını, toprağını, insanını sevmek. Bu şartları yerine getiren her evlat, bizim için bu ülkenin evladıdır. Biz kendimiz için makul vatandaş yetiştirme değil, Türkiye için gelecek sevdasıyla burslar veriyoruz" ifadelerini kullandı.
'EN BÜYÜK SOSYAL ADALETSİZLİK EĞİTİMDEDİR'
Daha sonra eğitimdeki sorunlara dikkat çeken Pehlivanoğlu, şunları söyledi:
"Bu güzel vatanda, en büyük sosyal adaletsizlik eğitimdedir. Anasının, babasının parası olmayanla, olan arasındaki en büyük uçurum eğitimdedir. Sınav baronlarının elini cebine soktuğu dershane sistemleri, bu ülkenin eğitim sistemini mahvetmiştir. Bu ülkenin eğitim sisteminde birkaç tane problem vardır. Eğitim bir görüşün, bir grubun, bir ideolojinin veya bir siyasi partinin tatmin alanı değildir. Eğitim bir millet görevidir. Eğitim bir millet ödevidir. Onun içindir ki bu adaletsizliği ortadan kaldırmamız gerekir. Sonuç itibarıyla geldiğimiz noktadaki en büyük sorun, imkanı olan çocuklarımızla imkanı olmayan çocuklarımız arasındaki uçurumdur."
'YAZ AYLARINI EĞİTİME DAHİL EDELİM'
Pehlivanoğlu, yüz yüze eğitimle ilgili de, "Zincir kazanımlar için yüz yüze eğitime başlamak mecburiyetindeyiz; ama her tarafta açamayabiliriz. Onun için yaz aylarını da kullanmamız gerekiyor. Avrupa ülkelerinde yaz tatili 6-7 haftadır, bizde 13 haftadır. Biz diyoruz ki bu yıl için yaz aylarının bir kısmını lütfen eğitime dahil edelim. Çocuklarımızı turizme feda etmeyelim" dedi.
DHA-Eğitim Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-03-16 17:29:11

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