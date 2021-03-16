Yozgat'ta 1306 parça 'tarihi eser' ele geçirildi; 1 gözaltı

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YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ın Sarıkaya ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda farklı dönemlere ait 1306 parça tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yaşayan K.Y.'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce düzenlenen operasyonda K.Y.'nin iş yerinde yapılan aramada, farklı dönemlere ait altın, gümüş ve bronz olmak üzere toplam 641 sikke, 656 tarihi obje, 9 ok ucu, 5 dedektör başlığı, 15 metal arama çubuğu, 3 kurusıkı tabanca ile kazı malzemeleri ele geçirildi. Gözaltına alınan K.Y.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2021-03-16 18:47:50



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