Yozgat Lisesi'nin Çanakkale şehidi öğrencileri anıldı



Yozgat Lisesi'nin Çanakkale şehidi öğrencileri anıldıÇANAKKALE Savaşı'nda 200'den fazla öğrenci ve öğretmenini şehit veren Yozgat Lisesi, şehit öğrenci ve öğretmenlerini törenle andı.

Osmanlı Padişahı 2'nci Abdülhamit tarafından 1895 yılında yaptırılan ve o zamanki adı Yozgat Mekteb-i Sultani olan okulun öğrenci ve öğretmenleri, 1914 yılında seferberlik ilan edilince, Çanakkale Savaşı'na katıldı. O dönem öğretmen ve öğrencileri cephede şehit olan okul, 2 yıl mezun veremedi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehit öğrenci ve öğretmenler için okulda anma töreni düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Sebahattin Yalman tarafından tüm şehitler için dua edildi.

Okul Müdürü Mustafa Telli, "Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Allah mekanlarını cennet etsin. Yozgat Lisesi 1915 yılında 200'ün üzerinde öğrencisiyle Çanakkale Savaşlarına katılmış ve o öğrencilerden dönen olmamış. Yozgat Lisesi bu nedenle gazi liseler arasında yer almaktadır" dedi.Görüntü Dökümü:

-Okuldan görüntü

-Öğrencilerden görüntü

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Öğretmen Sebahattin Yalman'ın duası

-Okul Müdürü Mustafa Telli konuşma

-Öğrencilerden Hatice Nur Aydoğdu konuşma

Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2021-03-18 12:42:26



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