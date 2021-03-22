Çözüm Kolejinden “Hikâyemizi Gerçekleştiriyoruz” projesi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çözüm Kolejinden “Hikâyemizi Gerçekleştiriyoruz” projesi

İHA

Çözüm Kolejinden “Hikâyemizi Gerçekleştiriyoruz” projesi

Yozgat Çözüm Koleji 3B sınıf öğretmeni Dilek Yıldırım tarafından başlatılan “Hikâyemizi Gerçekleştiriyoruz” projesi destek gördü.
“Hikâyemizi Gerçekleştiriyoruz” projesine destek veren Yozgat’ta medikal işletmecisi olan Selçuk Kılıçarslan 2 adet tekerlekli sandalye hediye ederken bir veli ise 1 adet yetişkin sandalyesi hediye etti.
Sınıf Öğretmeni Dilek Yıldırım proje hakkında şu bilgileri verdi; “ 3/B sınıfındaki öğrencilerimizden oluşan dijital hikâye yazdım. Sonrasında bu hikâyenin her satırını gerçekleştirmek fikri ile “Hikâyemizi Gerçekleştiriyoruz” projemiz için kollarımızı sıvadık. Tıpkı hikâyemizdeki gibi resim sergisi açıp geliriyle bir çocuğumuza tekerlekli sandalye aldık. Her iyilikten sonra kahramanlarımızla birlikte çam dikimi gerçekleştirdik. Bağışlarla birlikte 3 manuel 1 akülü tekerlekli sandalyemiz oldu. Destek veren herkese binlerce teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz yaptığı açıklamada “Öncelikle bu projemizde yer alan 3B sınıfı ve değerli öğretmenimiz Dilek Yıldırım ‘ı tebrik ederim. Çözüm koleji olarak değerler eğitimine her zaman önem veriyoruz. Öğrencilerimizi hayata hazırlarken sadece eğitim olarak başarıya değil vicdanlı, değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetiştiriyoruz. Bu projede en iyi örneklerinden birisidir. Ayrıca bu projede katkısı olan görsel sanatlar öğretmenimiz Halime Erdoğmuş’a da teşekkür ederim. Hikâyenin hayata geçmesinde en büyük pay sahibi olan kıymetli velilerimize de sonsuz teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İnandık barajı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER İnandık barajı çalışmaları devam ediyor
Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu Evinde ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu Evinde ve iş yerinde ...