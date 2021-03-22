"Bir Fidan Bin Can” Projesi başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Bir Fidan Bin Can” Projesi başladı

İHA

"Bir Fidan Bin Can” Projesi başladı

Sarıkaya Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde "Bir Fidan Bin Can" projesi etkinliği düzenlendi.
Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Selami Işık, Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Milli Eğitim Şube Müdürü Haluk Timur, okul idarecileri, öğrenci, muhtar ve veliler katıldı.
Proje kapsamında Sarıkaya Kaymakamı Selami Işık yaptığı açıklamada, “ İlçenin ceviz meyvesi ile meşhur olan Hisarbey, Kargalık ve Karaelli köylerinden tedarik edilen ceviz tohumlarının hazırlanması ile öncü okul Karayakup Kınalı Hasan İlköğretim Kurumunda, proje ekibi tarafından 500 adet ceviz tohumunun fidan poşetlerine dikimini gerçekleştirdik. Karayakup Kınalı Hasan İlköğretim Kurumu Organik tarım atölyesinde fidan poşetlerine dikilen ceviz tohumları önümüzdeki aylarda fidan haline gelince Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından belirlenen alanlara dikimlerini gerçekleşeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çözüm Kolejinden “Hikâyemizi Gerçekleştiriyoruz” projesi
YEREL HABERLER Çözüm Kolejinden “Hikâyemizi Gerçekleştiriyoruz” ...
İnandık barajı çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER İnandık barajı çalışmaları devam ediyor
Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu Evinde ve iş yerinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Yozgat’ta uyuşturucu operasyonu Evinde ve iş yerinde ...