Sorgun Belediyesi’nden farkındalık günü programı

Yozgat’ın Sorgun ilçe Belediyesi tarafından 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü münasebetiyle düzenlenen programda down sendromlu çocukların gösterileri büyük beğeni topladı.

Sorgunda yaşayan Otizm ve Down Sendromlu çocukları himayesine alan Sorgun Belediyesi sporla temel becerilerini geliştirerek müzik eğitimi ile sosyal hayata kolay adapte olmalarını sağladıkları çocukların yaklaşık bir yıllık eğitimlerini 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında program düzenleyerek aileleri ve izleyicilerin katılımı ile sahneledi. İlyas Arslan Sinema ve Kültür Salonunda düzenlenen programda otizm ve down sendromlu çocuklar çeşitli sportif gösteriler ve müzik eşliğinde canlı performans yaparak izleyicilerin beğenisini topladı.

