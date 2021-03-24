Otobüsle uyuşturucu taşıyan şahıslar yakalandı Yozgat’ta otobüs içerisinde uyuşturucu taşıyan 2 şahıs İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yakalandı

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Yozgat’ta otobüs içerisinde uyuşturucu taşıyan 2 şahıs İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle yakalandı.

Yozgat Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü destekli operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda Y.K. isimli şahsın İstanbul ilinden otobüs ile Şefaatli ilçesine uyuşturucu madde getireceği bilgisi alındı. Bahse konu otobüs Yerköy ilçesinde 22 Mart tarihinde durdurularak otobüs içerisinde Y.K. ve Ü.K. isimli 2 şahıs olduğu görüldü. Otobüste yapılan aramalarda 3 parça halinde 480,39 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Şahıslar hakkında işlem yapılarak adli mercilere sevk edildi. Şüpheli şahıslardan Ü.K. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Y.K. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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