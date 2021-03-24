Yozgat'ta kar etkili oldu

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yozgat'ta kar etkili olduYOZGAT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle, kent merkezi beyaza büründü.

Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, dün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyunca etkili olan kar ile kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düşmesiyle yollarda buzlanma oluştu. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Öte yandan tipi nedeniyle köy yollarında da ulaşım aksadı. Sorgun ilçesinde 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, kapanan köy yollarını açma çalışması sürüyor. Görüntü Dökümü:

-Kent merkezinden görüntüler

-Sokak köpeklerinden görüntü

-Patinaj yapan otomobiller

-Kar temizleme çalışmalarıHaber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2021-03-24 11:15:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.