Yozgat'ta kar etkili oldu

Yozgat'ta kar etkili olduYOZGAT'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle, kent merkezi beyaza büründü.
Kentte 2 gündür aralıklarla etkili olan yağmur, dün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyunca etkili olan kar ile kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düşmesiyle yollarda buzlanma oluştu. Ulaşımda aksaklıklar yaşanırken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Öte yandan tipi nedeniyle köy yollarında da ulaşım aksadı. Sorgun ilçesinde 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin, kapanan köy yollarını açma çalışması sürüyor. Görüntü Dökümü:
-Kent merkezinden görüntüler
-Sokak köpeklerinden görüntü
-Patinaj yapan otomobiller
-Kar temizleme çalışmalarıHaber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)
DHA-Gündem Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-03-24 11:15:27
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.