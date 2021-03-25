Yozgat’ta eğitime kar tatili Yozgat Valiliği, yoğun tipi ve kar nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Yozgat Valiliği, yoğun tipi ve kar nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Yozgat’ta etkili olan kar yağışı il genelini beyaza bürüdü. Yozgat Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiğini, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını duyurdu.

Yozgat Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Yoğun tipi ve kar nedeniyle ilimiz genelinde tüm resmi/ özel okul ve kurslarda bugün (25 Mart 2021) eğitimöğretime 1 (Bir) gün süreyle ara verilmiştir. Eğitimöğretim uzaktan eğitim olarak yapılacaktır. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verdi.

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