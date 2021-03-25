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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat'ta köy yolları kapandı, okullar tatil edildi

DHA

Yozgat'ta köy yolları kapandı, okullar tatil edildi


Yozgat'ta köy yolları kapandı, okullar tatil edildiYOZGAT'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 180 köy yolu ulaşıma kapandı, eğitime 1 gün ara verildi.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de tipi şeklinde etkisini sürdürdü. Kent merkezinde kar kalınlığı 27 santimetreye kadar ulaşırken, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yoğun kar nedeniyle Akdağmadeni, Aydıncık, Kadışehri, Çekerek, Saraykent ve Sorgun ilçelerine bağlı 180 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarının açılması için çalışma başlattı.
OKULLAR 1 GÜN TATİL
Öte yandan Yozgat Valiliği, yoğun tipi ve kar nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yoğun tipi ve kar nedeniyle ilimiz genelinde tüm resmi-özel okul ve kurslarda bugün eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretim uzaktan eğitim olarak yapılacaktır. Engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır" denildi.Görüntü Dökümü:
-Kar yağışından görüntü
-Cadde ve sokaklar
-Yokuşları çıkamayan araçlar
-Yolda kalan polis aracı
-Detay
Haber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA DHA-Gündem Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-03-25 12:36:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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