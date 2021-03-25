Milli parka inen yaban domuzu böyle görüntülendi

Soğuk hava ve kar yağışının etkili olduğu Yozgat’ta aç kalan domuzlar Yozgat Çamlık Milli Parkı’nda yollara inerek yiyecek aradı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Yozgat’ta etkili olan kar yağışı ve tipi, il merkezini kısa sürede beyaza bürüdü. Yüksek kesimler ile ormanlık alanda yiyecek sıkıntısı çeken domuzlar ise Yozgat Çamlık Milli Parkı’nda yollara inerek yiyecek aradı.

Yozgat Çamlık Milli Parkı’nda yollarda yiyecek arayan domuzların görüntüsü cep telefonuyla görüntülendi. Bir süre yollarda gezinen domuzlar daha sonra Yozgat Çamlık Milli Parkı ormanlık alanına kaçarak gözden kayboldu.

Yozgat Çamlık Milli Parkı yol güzergahında yiyecek arayan yaban domuzu görenleri hem şaşırttı, hem de korkuttu. Aç kaldıkları için yol kenarlarına indikleri düşünülen yaban domuzları bir müddet sonra gözlerden kayboldu. Sürücülerin kornaya basmasına ve kartopu ile karşılık vermesine aldırış etmeyen yaban domuzu, bir müddet yol kenarında yiyecek aradı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.