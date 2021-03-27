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İndirim yalanıyla sosyal medya üzerinden binlerce kişiyi dolandıran örgütün lideri yakalandı Sosyal medya üzerinden “yüzde 30 indirimle araç sigorta poliçesi kesilir” yalanıyla vatandaşları dolandıran suç örgütünün lideri Yozgat’ta yakalanarak tutuklandı

İHA

İndirim yalanıyla sosyal medya üzerinden binlerce kişiyi dolandıran örgütün lideri yakalandı Sosyal medya üzerinden “yüzde 30 indirimle araç sigorta poliçesi kesilir” yalanıyla vatandaşları dolandıran suç örgütünün lideri Yozgat’ta yakalanarak tutuklandı

Sosyal medya üzerinden “yüzde 30 indirimle araç sigorta poliçesi kesilir” yalanıyla vatandaşları dolandıran suç örgütünün lideri Yozgat’ta yakalanarak tutuklandı.
Sosyal medya platformlarını kullanarak “Yüzde 30 indirimle araç sigorta poliçesi kesilir” şeklinde sahte reklam linkleri hazırlayarak ilan veren A.Ç isimli şahıs, çok sayıda vatandaşı tuzağına düşürdü. Sigorta yaptırmak için irtibata geçen vatandaşlardan poliçe ücretini alarak, sigorta poliçesini, kredi kart bilgilerini ele geçiren şahıs, vatandaşların kartından bilgileri dışında işlem yaparak nitelikli dolandırıcılık işlemi gerçekleştirdi. Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edilen çete lideri A.Ç. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Yapılan ev aramasında dolandırıcılık işlemlerinde kullandığı dijital metaryelleri ele geçirildi. Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşı haksız kazanç elde ederek mağdur eden A.Ç isimli şahıs, Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Yozgat kapalı cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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