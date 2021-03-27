İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Kim teröre bulaşırsa hukukun cezalandırmasını isteriz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Kim teröre bulaşırsa hukukun cezalandırmasını isteriz

DHA

İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Kim teröre bulaşırsa hukukun cezalandırmasını isteriz


İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Kim teröre bulaşırsa hukukun cezalandırmasını isterizİYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, "Türkiye´de sadece HDP´yi kastetmiyorum; kim teröre bulaşırsa, kim terörden medet umarsa, kim çocuklarımızın katillerine göz yumarsa, hukukun onları cezalandırmasını isteriz" dedi.
Yozgat'ta esnaf ziyaretinde bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Ağıralioğlu, İYİ Parti'nin siyasete yeni bir soluk, yeni bir üslup kazandırmaya çalıştığını, kırmadan, dökmeden, kine, gareze teslim olmadan, hakaret etmeden, rencide etmeden, arı duru bir siyasi dille memleketin meselelerini çözmeye talip olduğunu söyledi. Ağıralioğlu, "O yüzden AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na hasım değiliz, rakibiz. AK Parti'deki arkadaşlarımıza düşman değiliz, onların rakipleriyiz. Millet memleket davasında biz de varız. Biz Türk siyasetine iyi geldik. İYİ Parti, Türk siyasetinin 'bizi yenecek kimse yok' şımarıklığına düşmüş, kibirleşmiş bir kadroya çok iyi geldi. Bu rekabet memlekete yönetim kalitesi getirecektir" dedi.
Türkiye'de bir seçim hissiyatının emareleri olduğunu ifade eden Ağıralioğlu, erken seçim tartışmalarıyla ilgili, "Cumhur İttifakı '2023' diyor. Yaptıkları işlere bakınca bunların seçim hazırlığı olduğuna dair kanaat var bizim tarafımızdan. Biz muhalefet partisiyiz, muhalefet partileri seçimden kaçmaz" diye konuştu.
'KANUNLARI ÇİĞNEYENE GEREĞİ YAPILMALI' 
İYİ Parti´nin, siyaseti ve siyasetin bütün alternatiflerini konuştuğunu söyleyen Ağıralioğlu, "Ama terör mevzu olunca siyaset konuşma alanımızın dışına çıkar. Şehitlerimiz ve bize bıraktıkları mukaddes vatan üzerinde en ufak bir gölgeye müsaade edemeyiz. Bu topraklardaki bütün emareleri temizlenmediği müddetçe biz bu memlekette vatanımıza karşı vazifemizi yapmadık sayarız kendimizi. Dolayısıyla kanun, kural ortadadır. Kanunları kim çiğnerse, hangi parti çiğnerse çiğnesin, çiğneyen partiye gereği yapılmalıdır. Türkiye´de sadece HDP´yi kastetmiyorum; kim teröre bulaşırsa, kim terörden medet umarsa, kim çocuklarımızın katillerine göz yumarsa, hukukun onları cezalandırmasını isteriz. Dolayısıyla bu memlekette hukukun üstünlüğüne dair bir ülke kuracaksak, herkes bilecek ki, kanunu, kuralı ihlal edersem kanun gereğini yapar. İYİ Parti'nin bu açıdan siyasi koordinatları çok nettir. Bizden teröre ve terörizme müsamaha gösterecek bir tane adam çıkmaz. Herkes haddini bilsin. Şehitlerimizin yüzüne bakamayacağımız, onların  bıraktıkları mukaddes emanetleri, evlatları, ana ve babalarına yüzümüzü kara edecek bir alçaklığa asla müsaade etmeyiz" ifadesini kullandı.Görüntü Dökümü:
-Ağıralioğlu´nun konuşması
-Esnaf ziyaretlerinden görüntüHaber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA) DHA-Gündem Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-03-27 18:40:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Kim teröre bulaşırsa hukukun cezalandırmasını isteriz
YEREL HABERLER İYİ Parti'li Ağıralioğlu: Kim teröre bulaşırsa ...
İndirim yalanıyla sosyal medya üzerinden binlerce kişiyi dolandıran örgütün lideri yakalandı Sosyal medya üzerinden “yüzde 30 indirimle araç sigorta poliçesi kesilir” yalanıyla vatandaşları dolandıran suç örgütünün lideri Yozgat’ta yakalanarak tutuklandı
YEREL HABERLER İndirim yalanıyla sosyal medya üzerinden binlerce ...
Vali Polat, tekvandocu Talas’ı tebrik etti Yozgat Valisi Ziya Polat, Turkish Open 2021’de 3. Olarak madalya kazanan Yerköy’lü tekvandocu Şevval Talas’ı makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik etti.
YEREL HABERLER Vali Polat, tekvandocu Talas’ı tebrik etti Yozgat ...
Yozgat’ta eğitime kar tatili Yozgat Valisi Ziya Polat, olumsuz hava koşulları dolayısıyla il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu
YEREL HABERLER Yozgat’ta eğitime kar tatili Yozgat Valisi Ziya ...
Milli parka inen yaban domuzu böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Milli parka inen yaban domuzu böyle görüntülendi
Savcının ağır yaralanması olayında gözaltına alınan şüpheliler serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Savcının ağır yaralanması olayında gözaltına alınan ...
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu (3)
YEREL HABERLER Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından ...
Tonlarca portakal kar içerisinden tek tek toplandı Yozgat’ta tipinin etkisiyle devrilen tırdan yaklaşık 20 ton portakal, karayoluna ve yol kenarına saçıldı. Kar kütlelerinin içine gömülen tonlarca portakal vatandaşlar tarafından tek tek toplandı
YEREL HABERLER Tonlarca portakal kar içerisinden tek tek ...
Sorgun’da kamyon devrildi: 1 yaralı Yozgat’ın Sorgun ilçesinde devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
YEREL HABERLER Sorgun’da kamyon devrildi: 1 yaralı Yozgat’ın Sorgun ...
Yozgat'ta köy yolları kapandı, okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Yozgat'ta köy yolları kapandı, okullar tatil edildi
Yozgat'ta köy yolları kapandı, okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Yozgat'ta köy yolları kapandı, okullar tatil edildi
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından ...
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu (2)
YEREL HABERLER Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından ...
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu (2)
YEREL HABERLER Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından ...
Yozgat beyaza büründü Yozgat’ta etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza büründü
YEREL HABERLER Yozgat beyaza büründü Yozgat’ta etkili olan kar ...
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu
YEREL HABERLER Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından ...
Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından vuruldu
YEREL HABERLER Cumhuriyet Savcısı, doğum günü kutlamasında başından ...
Kafasından vurulan cumhuriyet savcısı yoğun bakımda Başından vurulan Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, Yozgat Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Kafasından vurulan cumhuriyet savcısı yoğun ...
Yozgat’ta eğitime kar tatili Yozgat Valiliği, yoğun tipi ve kar nedeniyle il genelinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.
YEREL HABERLER Yozgat’ta eğitime kar tatili Yozgat Valiliği, yoğun ...