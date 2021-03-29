Yeni grup aşı uygulaması başladı

Yozgat Şehir Hastanesinde aşı programında yeni gruba aşı uygulamasına başlandı.

Yozgat Şehir Hastanesinden yapılan yazılı basın açıklamasında “Kriterlere uygun olan vatandaşların, eNabız hesabından veya cep telefonu ile 2023'e kısa mesaj göndererek aşı durumunu öğrenebilecek ve randevularını Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden internet aracılığı ile https://www.mhrs.gov.tr/ veya telefonla 182'yi arayarak alabilecektir. Aşısı sistemde tanımlanmış olan 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak hastanemizde aşılarını yaptırmaya başladılar” ifadeleri kullanıldı.

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