Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü hizmete girecek

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mustafa Kozan, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünün 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Başhekim Kozan konu ile alakalı yaptığı açıklamada “ Yozgat Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümümüz 1 Nisan Tarihinden İtibaren Yatan Hastalarımıza Hizmet Vermeye Başlıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, hastalık ya da yaralanma nedeniyle hareket ve fonksiyon kaybı gelişen kişilerin eski haline getirilmesini sağlayan, deneyimli uzman hekim ve fizyoterapistlerden oluşan bir birimdir. Fizik Tedavi hekimleri hastaların bireysel ihtiyaçları, yapabildikleri ve hedeflerini belirleyerek kişiye özel tedavi planları oluşturur. Fizik Tedavi hekimleri, tedavi planının uygulanması sırasında fizyoterapistler ile yakın işbirliği içinde çalışırlar. Fizik tedavi ünitemizde, hastalarımızın en kısa sürede hareket özgürlüğüne kavuşturmak ve toplum yaşamında bağımsız kılmak amacıyla son teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış ve deneyimli bir ekip ile fizik tedavi adına en modern uygulamalar yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

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