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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yozgat’ta ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ etkinliği düzenlendi

İHA

Yozgat’ta ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ etkinliği düzenlendi

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Yozgat’ta da ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ etkinliği düzenlendi.
Yozgat Fatma Temel Turhan İlkokulu önündeki yolda düzenlenen programa Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma alay komutanı J.Kd.Alb. Ali Sefa Yılmaz, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Program sonunda gazetecilere açıklama yapan Yozgat Valisi Ziya Polat, “Bugün burada kırmızı çizgimizi çizdik yayalar kırmızı çizgimizdir' dedik. İçişleri bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun başlattığı ve tüm Türkiye’de aynı anda uygulanan yayalar kırmızı çizgimizdir projemiz hayat geçti. Zaten bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıllardan itibaren öncelik yayanın öncelik hayatın sloganıyla 2018 yılında başlamıştı projelerimiz gençlerimize kırmızı düdük dağıtmıştık gençlerimizin özellikle okul çevresinde yaya geçitlerimiz belediyelerimizle ortaklaşa hepsi yenilenmişti şimdi de ışıksız yaya geçitlerinde öncelik hayatın öncelik yayanın sloganıyla devam ediyoruz. Tabi amaç trafikte sıfır can kaybı bir sayısı bile bizim için çok büyük bir rakam. İç işleri bakanlığı tarafından başlatılan projenin 2023’e kadar strateji eylem planda açıklandı burada İlimiz genelinde ki tüm yaya geçitleri Belediyelerimiz tarafından boyandı. Burada asıl amaç boyamak değil insanımızın bu farkındalığı bu bilinci oluşturmak inşallah bu hafta içerisinde belediyemizle ortak trafik eğitim parkını da tekrar yenileceğiz çocuklarımıza eğitim vermek ve çocuklarımızın ailelerine ulaşmak önemli olan yayanın adım attığı an araçlarımızın artık durmayı bilmesi durmanın farklarına varması inşallah Yozgat’ımıza da bu eğitimi bu farkındalığı verebiliriz vermeye devam edeceğimizi düşünüyorum tekrar umarım Allah herkese kasasız belasız yolculuklar nasip eder sıfır can kaybı hedefi ile yürüyoruz” diye konuştu.

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