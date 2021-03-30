Yozgat'ta, 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması başladı



İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın, trafikte yayaların geçiş üstünlüğüne yönelik 'Yayalar Kırmızı Çizgimiz' uygulaması Yozgat'ta başladı.

Yozgat'ta uygulama kapsamında Fuar Caddesinde düzenlenen etkinliğe, Yozgat Valisi Ziya Polat, protokol üyeleri ve çocuklar katıldı. Etkinlikte, Fatma Temel Turhan Ortaokulu yaya geçidine kırmızı çizgi çekildi. Vali Polat, trafikte bilincin artırılması için daha önceki yıllardan itibaren birçok projenin hayata geçirildiğini söyledi. Vali Polat, "Kentteki yaya geçitlerinin tamamı yenilendi. Buradaki amaç, öncelikle sıfır can kaybı, '1' sayısı bile bizim için çok büyük bir rakam. Asıl amaç boyamak değil insanlar arasında farkındalık oluşturmaktır" dedi.Görüntü Dökümü:

-Vali'nin açıklaması

-Etkinlikten görüntü

-DetaylarHaber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2021-03-30 15:20:09



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.