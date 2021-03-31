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Dünya Su Günü Kompozisyon Yarışmasında Bölge 1.'si Yerköy’den

İHA

Dünya Su Günü Kompozisyon Yarışmasında Bölge 1.'si Yerköy’den

Yozgat’ın Yerköy İlçesi Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 8/B sınıfı Öğrencisi Elif Ercan Dünya Su Günü Kompozisyon Yarışmasında Bölge 1.'si oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye geneli ortaokulların 7. ve 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik “Su Günü” konulu Afiş, Fotoğraf, Resim ve Kompozisyon yarışmasında
Yerköy Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 8/B sınıfı Öğrencisi Elif Ercan kompozisyon dalında bölge 1.si olmayı başardı.
Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Durmaz yaptığı açıklamada; 22 Mart 2021 Dünya Su Günü münasebetiyle ortaokul öğrencilerine yönelik Afiş, Fotoğraf, Resim ve Kompozisyon kategorilerinde tüm Türkiye genelinde Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Kayseri Bölge Müdürlüğünün düzenlediği yarışmada Yerköy Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu 8/B sınıfı Öğrencisi Elif Ercan kompozisyon dalında bölge 1. si olmuştur. 30 Mart Salı günü Kayseri DSİ Bölge Müdürlüğünde yapılan törenle öğrencimizin ve okulumuzun ödülleri takdim edilmiştir. Öğrencimizi ve okulumuzu tebrik eder, başarılı çalışmalarının devamını dileriz” dedi.

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