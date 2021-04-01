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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdağmadeni’nde Kütüphaneler Haftası buruk kutlandı

İHA

Akdağmadeni’nde Kütüphaneler Haftası buruk kutlandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde 57'inci Kütüphaneler Haftası pandemi nedeniyle buruk kutlandı.
İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Mehmet Ünver, 1964 yılından bu yana kutlanan Kütüphaneler haftası, bu yıl pandemi nedeniyle buruk kutlandığını söyledi.
Ünver yaptığı açıklamada, “Mart ayının son Pazartesi günü başlayan haftamız buruk ve sönük geçmektedir. Kitap hiç solmayacak bitkilerdir. Çünkü kitap her zaman taze bilgidir. Çağımızın buluşlarını kitap. Dergi gazete gibi yayın organlarından izleriz. Okuduğumuz kitaplar dergiler, gazeteler bilgilerimizi artırır. Hafta süresince kitapların önemi Kütüphanelerin geliştirilmesi ve kütüphaneciliğin sorunları dile getirilir. Eğitim, bilim sanatın kısaca insanlığın temeli kitaba dayanır. Bu nedenle kitapsız bir dünya asla düşünülemez. Haftanın amacının öğrencilerde okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek kitap sevgisini artırmak, öğrencilerin kitaplardan daha çok yararlanmalarını sağlamaktır.57. Kütüphaneler haftası buruk geçtiği için üzüntü duymaktayız. İnşallah bundan sonra Kütüphaneler haftamızı pandemisiz bir zamanda kutlamayı nasip etsin” diye konuştu.

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