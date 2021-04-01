Sarıkaya’da korona denetimi

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Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde okullarda alınan korona virüs tedbirleri ve uygulamaları yerinde incelendi. İlçe milli eğitim müdürlüğü yetkilileri tarafından okullarda denetim yapıldı.

Sarıkaya ilçe milli eğitim müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada “denetimler kapsamında şehit Mustafa Kemal Devrilmez Anadolu lisesi, Kayapınar İstiklâl İlköğretim Kurumu, Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulu ve Fatih İlköğretim kurumunda denetimler yapıldı. Denetimlerde alınan korona önlemleri, dezenfektan istasyonları, maske kullanımı vb. Noktalarda incelemeler yapılarak, kurallara uyulması noktasında hatırlatmalarda bulunuldu. Gerekli önlemlerin uygulanmasında büyük hassasiyet gösteren okul idarecilere, öğretmenlere ve yardımcı personellere teşekkür ederiz” ifadeleri kullanıldı.

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