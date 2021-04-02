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Yerköy’de hayvanseverlere plaket

İHA

Yerköy’de hayvanseverlere plaket

Yozgat’ın Yerköy İlçesinde Hayvanlar için Yaşam ve Adalet Derneği Gönüllü Besleme Üyeleri (HİYADER) sokak hayvanlarına yönelik uygulamalarıyla örnek çalışmalara imza atarken, sevimli dostlara destek olan hayvan severleri de onurlandırıyor.
Hayvanlar için Yaşam ve Adalet Derneği Gönüllü Besleme Üyesi Fahri Genç, Korona virüs salgını sürecinde doğada yem bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarını besleme konusunda kendilerine her zaman destekte bulunan hayvan severlere teşekkür amaçlı plaket takdim ettiklerini belirtti.
Fahri Genç “Sokakta yaşayan canlılara karşı bir farkındalık çabası içerisine girmiş bulunmaktayız Allah'ın emanetlerine sokakta yaşayan Allah'ın dilsiz kullarına bir nebze olsa yardımcı olabilir miyiz insanlar da bu şuuru kalplerine yerleştirme adına böyle bir adım atmış bulunuyoruz. Bu vesileyle sokakta yaşayan canlılara sahip çıkma adına samimiyetle vicdanla merhametle elinden geleni esirgemeyen bu değerli büyüklerimize kardeşlerimize, (HİYADER) Yerköy temsilciliği olarak bu birbirinden değerli insanlara canlılar adına teşekkür etmek amaçlı hediyelerini vermiş bulunmaktayız. Hayvan sever vatandaşlarımızın diğer vatandaşlarımıza da örnek olacağını ve sokakta yaşayan hayvanlarımızın besleme ihtiyaçları konusunda daha fazla canlıya ulaşmayı düşünüyoruz" dedi.

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