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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Koordinasyon toplantısı yapıldı

İHA

Koordinasyon toplantısı yapıldı

2021 yılı I. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yozgat Valisi Ziya Polat başkanlığında yapıldı.
Vali Ziya Polat, Valilik Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıda yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Vali Polat, burada yaptığı konuşmada, “Ulaştırma haberleşme sektöründe, 6,9 milyar lira proje bedelli “39 adet” proje, tarım sektöründe, 2.4 milyar lira proje bedelli “72 adet” proje, enerji sektöründe, 223 milyon lira proje bedelli “9 adet” proje, eğitim sektöründe, 192 milyon lira proje bedelli “23 adet” proje, sağlık sektöründe 141 milyon lira proje bedelli “9 adet” proje, turizm sektöründe 1 milyon lira proje bedelli “3 adet” proje, imalat sektöründe, 25 milyon lira proje bedelli “1 adet” proje, diğer kamu hizmetlerisosyal sektöründe, 630 milyon lira proje bedelli “78 adet” proje, diğer kamu hizmetleriiktisadi sektöründe 118 milyon lira proje bedelli “7 adet” proje olmak üzere, 10,6 milyar lira proje bedelli, toplam 241 proje uygulanmıştır.
Projelerin 2021 yılı ödeneği 2,1 milyar lira olup; 2021 yılı I. Dönem sonu itibariyle: Ulaştırmahaberleşme sektöründe 62 milyon lira, tarımda 5.7 milyon lira, enerjide 5 milyon lira, eğitimde 1.5 milyon lira, sağlıkta 195 bin lira, imalatta 10.4 milyon lira, diğer kamu hizmetsosyal sektöründe 7.6 milyon lira, diğer kamu hizmetleriiktisadi sektöründe 3.5 milyon lira olmak üzere, 96 milyon lira harcama yapılmış olup nakdi gerçekleşme oranı yüzde 4.5’dir.
241 projeden, 9 adeti tamamlanmış, 122 adet projede çalışmalar devam etmekte, 55 proje ihale aşamasında olup, 55 projeye ise başlanılamamıştır" dedi.
Daha sonra toplantıda yatırımcı kurum ve kuruluş temsilcileri, yatırımları ve çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

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