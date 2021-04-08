Akdağmadeni Belediyesi’nin spora desteği devam ediyor

0811 Nisan tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası müsabakalarına Akdağmadeni’nden iki sporcu katılıyor.

Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ve Akdağmadeni Belediyesinin destekleriyle devam eden Kick Boks kursuna kayıtlı sporcular Samet Başkal ve Semih Gürbenç turnuva öncesinde Antrenör Yunus Avcı ile birlikte Akdağmadeni Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın'ı ziyaret etti.

Sporculara düzenlenen turnuvada başarılar dileyen Başkan Yalçın ''Sporcularımızın turnuvada kazandıkları başarılarla Akdağmadeni'ne döneceklerine inancımız tamdır. Kendini spor alanında geliştiren geleceğe sağlam adımlarla yürüyen sporcularımızın her zaman olduğu gibi yanında olmaya devam edeceğiz. Antrenörümüz Yunus Avcı hocamıza ve gençlerimize üstün başarılar diliyorum.'' dedi.

Antrenör Yunus Avcı ise '' İnşallah turnuvada başarılı dereceler alır ve tekrardan Belediye Başkanımızı ziyaret ederiz. Spora ve sporcuya verdiği destek ve katkılardan dolayı Belediye Başkanımız Uzm. Dr. Nezih Yalçın'a şahsım ve sporcularım adına teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

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