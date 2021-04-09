Yozgat’ta kar yağışı etkili oluyor

Yozgat’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
İlkbahar mevsiminin yaşandığı bu günlerde Yozgat’ta kıştan kalma günler yaşanıyor. Yozgat’ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini hissettirdi. Kar yağışının etkisini hissettirmesiyle kent merkezinde güzel görüntüler oluştu. Nisan ayında kar yağışının tadını çıkarmak isteyen Yozgatlılar, kendilerini sokağa attılar. Kar yağışının etkisiyle araçların üstleri beyaza büründü.
Kar yağışının gece saatlerinde de etkisini hissettirmesi bekleniyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.