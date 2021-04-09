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Yozgat’ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı Yozgat merkezli üç ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şahıs adliyeye sevk edildi

İHA

Yozgat’ta eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı Yozgat merkezli üç ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 şahıs adliyeye sevk edildi

Yozgat merkezli üç ilde eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu operasyonuna 23 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Yozgat Başsavcılığı koordinesinde Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Yozgat merkezli Ankara ve Kayseri illerinde eş zamanlı olarak “Kuruluş 176” adlı uyuşturucu operasyonun düzenlendi. Operasyonlarda 23 şahıs yakalandı. Şüphelilerin üst ve evlerinde yapılan aramalardan 3,75 gram macun esrar, 42,33 gram esrar, 16, 22 gram metamfetamin ve 2,75 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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