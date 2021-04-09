Yozgat merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine operasyon: 23 gözaltı

YOZGAT, (DHA)YOZGAT merkezli 3 ilde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 23 şüpheli gözaltına alındı.
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yozgat merkezli Ankara ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin ev üst aramalarında 3,75 gram macun esrar, 42,33 gram esrar, 16,22 gram metamfetamin ve 2,75 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-04-09 21:25:05
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