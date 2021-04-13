Zincir marketlere karşı yerel esnaf korunacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Zincir marketlere karşı yerel esnaf korunacak

İHA

Zincir marketlere karşı yerel esnaf korunacak

Akdağmadeni Belediyesi tarafından Ramazan ayı dolayısı ile ihtiyaç sahiplerine dağıtılan Sosyal Destek Kartları zincir marketler dışındaki tüm bakkal ve marketlerde kullanılabilecek.
Akdağmadeni Belediyesi Sosyal Destek Kartı hakkında bilgilendirme yapan Belediye Başkanı Uzm. Dr. Nezih Yalçın "Ramazan Bereketini yerel esnafımızla paylaşıyoruz. Akdağmadeni Belediyesi Sosyal Destek Kartı ile Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Ramazanı Şerif’in manevi iklimine yaraşır şekilde, yardımlaşma ve dayanışmayı ön plana çıkaracak uygulamamız sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olurken, alışverişte sadece yerel esnaflarımızda kullanılabilecek olan 'Sosyal Destek Kartı' ile zor bir süreçten geçen esnaflarımıza da destek olacağız. İlgili araştırmalar sonucunda sosyal destek kartı verdiğimiz vatandaşlarımız ilçemizde faaliyet gösteren zincir marketler dışında tüm yerel bakkal, market ve süpermarketten kolaylıkla alışveriş yapılabileceklerdir. Birlik ve beraberliğimizi doyasıya yaşadığımız nice Ramazan aylarında buluşmak dileğiyle tüm vatandaşlarımıza Hayırlı Ramazanlar dileriz.’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya, kazada yaralandı
YEREL HABERLER Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Doğan Kaya, kazada ...