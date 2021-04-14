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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boğazlıyan Belediyesi kimsesizlerin kimsesi oldu

İHA

Boğazlıyan Belediyesi kimsesizlerin kimsesi oldu

Yozgat’ın Boğazlıyan Belediyesi, yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle, sokağa çıkamayan kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşlar için harekete geçti. Evden çıkamayan vatandaşlara Ramazan ayı boyunca sıcak yemek ikramında bulunarak, kimsesizlerin kimsesi oldu.
Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın talimatları ile belediye bünyesinde pişirilen sıcak yemekler, korona virüs sebebiyle evinde kimsesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunanlara özel olarak hazırlanmış kapalı saklama kaplarına konan üç çeşit sıcak yemek ve ekmek yine belediye personeli tarafından evlere teslim ediliyor. Yemekler, hasta ve yaşlıların yiyebileceği özellikte yağ, şeker ve tuz oranları ölçülü şekilde hazırlanıyor.
Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, korona virüsten kaynaklanan bu zor günlerde sadece ihtiyaç sahibi ailelere değil, sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlardan gelen talepleri de geri çevirmediklerini belirterek, ilçede her gün 300 aileye 3 çeşit sıcak yemek ulaştırıldığını söyledi.
Tamamen izole edilmiş personel, tüm sağlık tedbirlerini almış bir şekilde sıcak yemekleri sahiplerine teslim ettiğini belirten Başkan Coşar, ihtiyacı olan herkesin yanında olmaya devam ediyor. Pek çok farklı projeyle her derde deva her yaraya merhem olmak için gayret gösteren Belediye Başkanı Gökhan Coşar, “Paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan'ın manevi atmosferini yaşatmak, ilçede kendi başına yemek yapamayacak durumda olan yaşlı ve engelli vatandaşların mağduriyetlerini gidermek bizlerin görevidir. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda listeye ilaveler yapılırken, sıcak yemek dağıtımı yapılan ailelerin sayısı da artıyor. Kapsamı her sene genişletilerek devam eden sıcak yemek dağıtımımız, Ramazan sonuna kadar devam edecek. Covid 19 salgını yüzünden sokağa çıkma kısıtlaması olan yaşlılar, risk grubundaki kronik hastalığı bulunanlar, engelliler ve ihtiyaç sahiplerinin sofralarında yüzlerinin gülmesi bizlerin en büyük mutluluğudur. Belediyemiz tesislerinde usta aşçılar tarafından hazırlanan yemekler, hijyen kurallarına dikkat edilerek paketlenip, bizzat vatandaşların evlerine kadar ulaştırılmaktadır” diye konuştu.

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