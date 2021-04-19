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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akdağmadeni İstiklal Caddesinde Büyük Dönüşüm Başlıyor

İHA

Akdağmadeni İstiklal Caddesinde Büyük Dönüşüm Başlıyor

Yozgat’ın Akdağmadeni Belediyesi tarafından duyurulan ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte çalışmaların başladığı proje ile İstiklal Caddesinde büyük dönüşüm başlıyor.
İlçe merkezini oluşturan İstiklal Caddesi’nde başlatılan düzenleme çalışmasıyla Akdağmadeni’nin modern, düzenin simgesi, alt yapısı ve üst yapısıyla yenilenmiş, ferah ve kent estetiğine yakışır bir caddeye kavuşacağını belirten Belediye Başkanı Nezih Yalçın, çalışmalar tamamlandığında yılların vermiş olduğu yorgunluğun hissedildiği çarşı merkezinin bambaşka bir görünüme kavuşacağını, tertemiz ışıl ışıl haliyle herkesin beğenisini kazanacak bir cadde olacağını söyledi.
Çalışmalar hakkında detaylı bilgiler paylaşan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, "İstiklal Caddesi düzenleme projesiyle 6 bin ton sıcak asfalt çalışması yapılarak yolları yeniden düzenleyeceğiz. Toplamda 6600 metre kare yeni kaldırım düzenlemesi yapacağız. Çarşı merkezinde 3 metre genişliğinde planladığımız kaldırımlarımız yaya güvenliği ve ulaşımını da olumlu yönde etkileyecektir. Akdağmadeni caddeleri, sokakları pırıl pırıl olacak anlayışıyla yürüttüğümüz çalışmalar doğrultusunda Yozgat’ta örnek olacak bir uygulamayla ilk etapta İstiklal Caddesinde çöp konteynerlerini yeraltına alıyoruz. Ayrıca yeni sokak aydınlatma direkleri ve kent estetiğine uygun yapacağımız çevre düzenlemeleriyle Akdağmadeni bambaşka bir görünüme sosyal yaşamı olumlu yönde etkileyecek bir hale bürünecektir. Gayret bizden, tevfik Mevla’dan, takdir hizmetlerin en güzeline layık Akdağmadeni halkındandır.’’ dedi.

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