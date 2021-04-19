Yozgat'ta 48 üreticiye 100'er koyun



Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)YOZGAT'ta, gençlere yeni istihdam alanları sağlanması ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygınlaşması amacıyla hazırlanan proje kapsamında 48 üreticiye 100'er koyun teslim edildi.

Yozgat Valiliği ve Ziraat Bankası arasında hayata geçirilen 'Bozok Yaylası'nda Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var' projesi kapsamında, üreticiye 1 yıl geri ödemesiz, 7 yıl vadeli 150 bin TL kredi imkanı sağlandı. Projeye yapılan 1000'e yakın başvurunun 330'u incelemeye alınırken, 48 üreticinin başvurusu da kabul edildi. 48 üreticiye proje kapsamında alınan 100'er koyun düzenlenen törenle teslim edildi. Kırım köyünde düzenlenen törende konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, "Hedefimiz Yozgat'ta küçükbaş hayvan varlığını 345 binden 500 bine çıkarmaktır. Bu hedef doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Bu projeye sahip çıkan öncelikle çiftçimize teşekkür ediyorum. Sadece proje yapmak için değil sahada uygulanan sürdürülebilir projelerin desteklenmesi taraftarıyız. Genç kardeşlerimizin bu işe sahip çıkmasını istiyoruz. Koyunlarınız inşallah binler olacak" dedi.

Projeden yararlanan Riyad Bezen (36) ise daha önce küçükbaşlarının bulunduğunu ve ekonomik sıkıntılardan dolayı satmak zorunda kaldığını anlattı. İl dışına çalışmaya gitmek için hazırlanırken valiliğin hazırladığı projeyi öğrendiğini anlatan Bezen, "Projeden yararlandım ve 100 koyun aldım. İnşallah bunu çoğaltıp, aldığım krediyi ödeyeceğim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU

2021-04-19 17:34:58



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