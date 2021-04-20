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Yozgat'ta fabrika işçilerini taşıyan midibüste yangın çıktı

DHA

Yozgat'ta fabrika işçilerini taşıyan midibüste yangın çıktı


Kamyonet şerit ihlali yapınca minibüse çarptı: 3 yaralıAYDIN´ın İncirliova İlçesinde, hurda yüklü kamyonet şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen servis minibüsüyle çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından hurda yüklü kamyoneti kimin kullandığı konusunda tartışma yaşandı. Minibüste bulunan kişilerin sürücü olduğunu iddia ettiği kişinin ehliyetinin bulunmadığı anlaşıldı.Kaza, saat 19.00 sıralarında Aydın-İzmir kara yolu Erbeyli Mahallesi girişinde meydana geldi. Germencik istikametinden İncirliova yönüne giden Aydın Genişyürek yönetimindeki 09 TB 458 plakalı hurda yüklü kamyonet, iddiaya göre traktöre çarpmamak için şerit ihlali yapınca karşı yönden gelen Akın Duman yönetimindeki 09 P 5227 plakalı işçi taşıyan servis minibüsüne çarptı. Kaza sonucu minibüs yoldan çıkarak şarampole düştü, kamyonet ise takla atarak devrildi.Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü Duman'ı sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri çıkardı. Kazada minibüs şoförü Akın Duman, Tamer Altunçkara ve Oğuzhan Sinem yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.KAMYONETTE SÜRÜCÜ KRİZİKamyonetin sürücüsünü arayan jandarma o sırada orada olan Emirkan Genişyürek, kamyoneti babası Aydın Genişyürek´in kullandığını söyledi. Ancak minibüsteki bazı yolcular sürücünün Emirkan olduğunu iddia etmeleri üzerine iki taraf arasında tartışma yaşandı. Jandarma Emirkan Genişyürek´in sürücü belgesi olmadığını saptadı ve alkol kontrolü yaptı. Kamyoneti kimin kullandığı konusu jandarmanın yapacağı çalışma sonunda ortaya çıkacak. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.TRAKTÖR ŞERİT DEĞİŞTİRDİKaza esnasında kamyonette bulunan Hamit Özdemir, "Önümüze traktör geldi. Bu sırada ona çarpmamak için karşı şeride geçtik. Karşıdan gelen minibüsle çarpıştık. Bizim kamyonette 3 kişi vardı" dedi.Görüntü dökümü:Yangından görüntüİtfaiyenin müdahalesiİşçilerle röportajGenel ve detayHaberKamera: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)DHA-Gündem Türkiye-Yozgat Harun GÖKÇEOĞLU
2021-04-20 21:50:46

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