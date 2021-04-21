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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İl Emniyet Müdürü Esertürk uyardı

İHA

İl Emniyet Müdürü Esertürk uyardı

Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, kendisini polis, savcı veya banka görevlisi gibi göstererek dolandırıcılık yapanlara karşı vatandaşları uyardı.
Esertürk, dolandırıcıların önce vatandaşın güveninin kazandığını sonra da parasını çaldığını ve tuzağa çekmek için kullandıkları senaryoların sürekli değiştiğini belirtti.
Vatandaşların kendisini, ailesini ve arkadaşlarını koruyabileceğini ifade eden İl Emniyet Müdürü Esertürk, "Art niyetli şüpheli şahıslar aziz milletimizin saf ve temiz duygularını da kullanarak birçok vatandaşımızı maddi kayba uğratmaktadır. Kendilerini hakim, savcı, polis ve banka görevlisi olarak tanıtarak sizinle irtibata geçen dolandırıcılar 'hesabınız terör örgütü tarafından kullanıldı, terör örgütü ile bağlantınız tespit edildi' gibi sözlerle sizi korkutarak sizlerden para veya değerli eşyalarınızı isteyebilir, bunlara kesinlikle itibar etmeyin. Unutmayın ki hiçbir kamu görevlisi sizden asla para istemez. Banka çalışanı gibi sizi arayarak ücret, komisyon iadesi, faiz iptali, borç erteleme, aidat iptali gibi vaatlerle sizden kart bilgilerinizi isteyebilirler, bu şekilde irtibata geçen kaynağına güvenmediğiniz kişiler dolandırıcıdır. Bilgilerinizi bu kişiler ile kesinlikle paylaşmayın" dedi.
Vatandaşları, cazip kampanya, indirim kuponu, puan kazanımı gibi içerikli mesaj bildirimlerine karşı da uyararak, "Özellikle sosyal medya hesaplarında veya ikinci el eşya satan internet sitelerindeki ilanlara ön ödeme göndermeyin. Ürünlerinizi yüz yüze iletişime geçerek satın alın. Çünkü ilan sahiplerinin ilanlarda belirttiği herhangi bir bilgi ya da görsel gerçeği yansıtmayabilir." ifadelerini kullandı.

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