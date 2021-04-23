Katlanan bayrağı düzeltirken kendilerini tehlikeye attılar Yozgat’ta bir grup gencin katlanan Türk bayrağını düzeltmek için kendilerini tehlikeye attığı anlar cep telefonu ile görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Katlanan bayrağı düzeltirken kendilerini tehlikeye attılar Yozgat’ta bir grup gencin katlanan Türk bayrağını düzeltmek için kendilerini tehlikeye attığı anlar cep telefonu ile görüntülendi

İHA

Katlanan bayrağı düzeltirken kendilerini tehlikeye attılar Yozgat’ta bir grup gencin katlanan Türk bayrağını düzeltmek için kendilerini tehlikeye attığı anlar cep telefonu ile görüntülendi

Yozgat’ta bir grup gencin katlanan bayrağı düzeltmek için kendilerini tehlikeye attığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.
İzleyenlere gurur veren görüntüler Yozgat’ta şehir merkezinde bulunan Yavuz Selim İlköğretim Okulu’nda çekildi. Okulun dış cephesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile asılan Türk bayrağı rüzgarın etkisi ile katlandı. Mahallenin gençleri katlanan bayrağı düzeltmek için pencerenin korkuluklarına tırmandı ancak bayrağa uzanamadılar. Bu kez bir genç kendisini tehlikeye atarak, korkuluklara tırmanan arkadaşının omuzlarına çıktı ve Türk bayrağını düzeltmeyi başardı. Bu anlar şahit olan bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Coşar makamı çocuklara devretti
YEREL HABERLER Başkan Coşar makamı çocuklara devretti
İl Emniyet Müdürü Esertürk uyardı
YEREL HABERLER İl Emniyet Müdürü Esertürk uyardı