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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüzlerce flamingonun görsel şöleni havadan görüntülendi

İHA

Yüzlerce flamingonun görsel şöleni havadan görüntülendi

Göçmen kuşların göç rotasında yer alan Yozgat’ta yüzlerce flamingo sulama amaçlı kullanılan Gelingüllü barajını mesken tuttu. Flamingoların eşsiz görüntüsü drone ile görüntülendi.
Yozgat’ın Esenli köyünde bulunan ve bünyesinde birçok kuş türünü barındıran Gelingüllü Barajı, ilkbaharın gelmesiyle birlikte flamingo, pelikan ve karabatak gibi göçmen kuşların durağı haline geldi.
Gelingüllü Barajında son yılların en yoğun flamingo akını yaşanırken, yaşamsal faaliyetlerini burada sürdüren yüzlerce flamingonun baraj üzerindeki eşsiz görüntüsü drone ile havadan görüntülendi.
İlkbahar aylarında Gelingüllü Barajı’na akın eden yüzlerce flamingo burada belirli bir süre yaşamsal faaliyetini sürdürdükten sonra tekrar koloniler halinde göç yollarına devam ediyor.
Gelingüllü Barajı üzerinde adeta dans ederek görsel şov yapan flamingoların o anı doğaseverler tarafından fotoğraflanırken birçok kuş türünü de bünyesinde barındıran Gelingüllü Barajında, kartpostalları aratmayan görüntüler oluşuyor.
Yüzlerce flamingonun oluşturduğu eşsiz görüntüyü fotoğraflamaya gelen fotoğraf sanatçısı Erdoğan Budak, son 34 yıldır flamingoların barınma ve yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmek için Yozgat’a geldiğini söyledi. Budak, “Flamingoların geldiğini duyduktan sonra onların fotoğrafını çekmeye geldim. Ayrıca videolarını da çektim, gerçekten şahane görüntüler ortaya çıktı. Flamingolar göç kuşlarıdır, belli bir süre burada konaklayıp sonra da başka bir diyara göç ediyorlar” dedi.

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