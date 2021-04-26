Pandemi kurul toplantısı yapıldı

Yozgat Şehir Hastanesinde Pandemi kurul toplantıları düzenli olarak devam ediyor.

Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan başkanlığında; gerçekleştirilen kurul toplantılarında Yozgat’ta artan vaka sayıları ve salgınla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Başhekim Uz. Dr. Mustafa Kozan: “Hastanemizdeki Covid19 verileri incelendiğinde; pandemi polikliniği başvurularında, Covid19 hasta yatışlarında ve yoğun bakım ihtiyacı olan hastalardaki artış devam etmektedir. Artışın hızı stabil şekilde devam etmektedir. Hastanemizde Covid19 hastalarına hizmet veren klinikler ve yoğun bakımlara yönelik düzenlemeler vaka sayısındaki artışa göre yapılmaktadır. Yoğun bakımların yatak kapasitesinin şu an için yeterli olduğu görülmektedir. Kliniğe yatış ihtiyacı olan Covid19 hasta sayılarındaki artış devam ederse 5. Katta bulunan servisler için Covid19 hastalarına hizmet vermek üzere düzenleme yapılacaktır.” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.