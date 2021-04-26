Yozgat’ta 13 komiser yardımcısı göreve başladı

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Yozgat İl Emniyet Müdürlüğüne atanan 13 komiser yardımcısı, düzenlenen törenin ardından göreve başladı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde yapılan törende saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu. Komiser yardımcılarına seslenen Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, yeni görevlerinde başarı dileklerinde bulundu.

Konuşmanın ardından kesilen kurban ve edilen dualarla birlikte komiser yardımcıları görev başı yapmak için araçlarına binerek ilk devriyelerini yaptı.

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