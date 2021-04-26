Boğazlıyan Belediyesi’nden ‘Destek Hizmet Birimi’

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boğazlıyan Belediyesi’nden ‘Destek Hizmet Birimi’

İHA

Boğazlıyan Belediyesi’nden ‘Destek Hizmet Birimi’

Yozgat’ın Boğazlıyan Belediyesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında oluşturulan “Destek Hizmet Birimi” ile 65 yaş ve üstü olan, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların Ramazan Ayı’nda da yardımına koşuyor.
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi sonrasında evlerinden çıkması kısıtlanan vatandaşlara yönelik Boğazlıyan Belediyesi bünyesinde kurulan “Destek Hizmet Birimi”, şehrin dört bir yanındaki talepleri anında karşılıyor. Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla, vatandaşların (0354) 645 20 00 hattına yaptıkları çağrılara istinaden hazırlanan ihtiyaç paketleri, zabıta ve Destek Hizmet Birimi ekipleri tarafından sahiplerine ulaştırılıyor.
Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar, salgını yenmek için herkese görev düştüğünü ve bu anlamda görevlilerin her talebi yerine getirmek için titizlikle çalıştığını söyledi.
Vatandaşların memnuniyetinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Coşar, şöyle konuştu: “Özellikle ramazan ayı münasebetiyle yaşlılarımız evlerinden çıkmasın diye bizler dışarıda onlar için varız. Evde kaldıkları süreçte her türlü ihtiyaçlarına koşuyoruz ve koşmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri olan, kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız çekinmeden (0354) 645 20 00 numaralı hattımızı arasın. Günün hangi saati olursa olsun fark etmez. Bizler buradayız ve onlar evde kalsın, hayat bulsun, sağlıklı olsunlar diye ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Şehrin dört bir yanından gelen telefonlara bakan yetkili arkadaşlarımız ilgili birimleri harekete geçiriyor ve ihtiyaç listeleri sahiplerine ulaştırılıyor. Bu salgını hep birlikte yeneceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yozgat’ta 13 komiser yardımcısı göreve başladı
YEREL HABERLER Yozgat’ta 13 komiser yardımcısı göreve başladı
Aşıdan korkan dana çatıda asılı kaldı
YEREL HABERLER Aşıdan korkan dana çatıda asılı kaldı
Pandemi kurul toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Pandemi kurul toplantısı yapıldı
Yüzlerce flamingonun görsel şöleni havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Yüzlerce flamingonun görsel şöleni havadan ...
Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci
YEREL HABERLER Rıza Kayaalp'in baba evinde şampiyonluk sevinci
Rıza Kayaalp’in baba evinde şampiyonluk sevinci
YEREL HABERLER Rıza Kayaalp’in baba evinde şampiyonluk sevinci
Türk bayrağı için tehlikeli tırmanış
YEREL HABERLER Türk bayrağı için tehlikeli tırmanış